Таковы данные опроса

Почти 40 процентов американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Об этом свидетельствует опрос, проведенный газетой New York Times. Причем, 22 процента из этого числа выступают категорическим против предоставления Киеву новых траншей. При этом Вашингтон передает киевскому режиму очередной пакет на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS. Но достаться он может уже не нынешней украинской администрации.

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Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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