Франция отправила первый самолет для эвакуации своих граждан из Нигера

Транспорта ожидают 700 французов и сотни граждан других стран ЕС

Франция отправляет самолеты для эвакуации своих граждан из Нигера. Первый борт уже в пути, сообщила глава французского МИД. Катрин Колонна подчеркнула, что Париж находится в контакте с местными властями, однако это не означает признания мятежа.

Как сообщает телеканал BFMTV, в аэропорту эвакуации ожидают 700 французов, а также около 800 граждан других стран ЕС. В их числе – множество граждан Италии. По пути в Европу французский самолет совершит посадку в столице Чада Нджамене.

Сейчас в Нигер направляется самолет Airbus A330 Phenix ВВС Франции, который способен перевезти до 270 пассажиров. По словам главы МИД Франции, для вывоза европейцев из Нигера будут задействованы еще несколько самолетов. Предполагается выполнить всю операцию в течение 24 часов.

Поднявшая мятеж в Нигере группа военных 26 июля объявила об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Повстанцы блокировали французское посольство. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения.

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