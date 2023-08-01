Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Решение принято 1 августа
Предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Зеленограде получит поддержку от Москвы. Такое решение на заседании президиума правительства города принял мэр столицы Сергей Собянин.
Как говорится в сообщении Собянина в Телеграм-канале, решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий ОПК было принято 1 августа.
Ранее Собянин рассказал, что экономика Москвы остается устойчивой. В городе развивается автомобилестроение, пищевая промышленность, фармацевтика. Кроме того, наращивается производство в сфере ОПК.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"