Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Решение принято 1 августа

Предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Зеленограде получит поддержку от Москвы. Такое решение на заседании президиума правительства города принял мэр столицы Сергей Собянин.

Как говорится в сообщении Собянина в Телеграм-канале, решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий ОПК было принято 1 августа.

Ранее Собянин рассказал, что экономика Москвы остается устойчивой. В городе развивается автомобилестроение, пищевая промышленность, фармацевтика. Кроме того, наращивается производство в сфере ОПК.

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