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Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП

16:41
  • вторник
  • 01 августа 2023

Подробности программ поддержки МСП можно найти на сайте i.moscow

Высокотехнологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Мэр принял решение о реализации трех программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП).

"Участники Московского инновационного кластера (МИК), реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5% годовых", - отмечается в сообщении.

В рамках второй программы для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%.

В рамках третьей программы – для высокотехнологичных стартапов МИК - ставка по венчурным кредитам будет 10%. По словам Собянина, город компенсирует 15% от суммы основного долга, чтобы сделать такой займ еще доступнее.

Подробности программ поддержки МСП можно найти на сайте i.moscow.

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