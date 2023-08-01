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Лукашенко посоветовал полякам молиться, чтобы Минск подольше сдерживал "вагнеровцев"

16:34
  • вторник
  • 01 августа 2023

Бойцы не простят Польше поставок вооружений на Украину

Бойцы ЧВК "Вагнер" не простят Польше поставки на Украину вооружений, от которых гибли их товарищи. Полякам лучше молиться о том, чтобы Белоруссия сдерживала вагнеровцев подольше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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Лукашенко напомнил, что из польского Жешува шли техника и вооружения туда, где воевала ЧВК "Вагнер" - под Артемовск. И, если бы Минск не сдерживал сейчас бойцов компании, они "просочились бы и вломили бы Жешуву и Варшаве так, что мало бы не показалось", уверен Лукашенко.

По словам белорусского лидера, заявления Польши о том, что отряды "Вагнера" перемещаются к границе, не соответствуют действительности. Александр Лукашенко подчеркнул, что бойцы ЧВК находятся под Осиповичами и не планируют никуда уходить, передает БелТА.

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