Лукашенко посоветовал полякам молиться, чтобы Минск подольше сдерживал "вагнеровцев"

Бойцы не простят Польше поставок вооружений на Украину

Бойцы ЧВК "Вагнер" не простят Польше поставки на Украину вооружений, от которых гибли их товарищи. Полякам лучше молиться о том, чтобы Белоруссия сдерживала вагнеровцев подольше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что из польского Жешува шли техника и вооружения туда, где воевала ЧВК "Вагнер" - под Артемовск. И, если бы Минск не сдерживал сейчас бойцов компании, они "просочились бы и вломили бы Жешуву и Варшаве так, что мало бы не показалось", уверен Лукашенко.

По словам белорусского лидера, заявления Польши о том, что отряды "Вагнера" перемещаются к границе, не соответствуют действительности. Александр Лукашенко подчеркнул, что бойцы ЧВК находятся под Осиповичами и не планируют никуда уходить, передает БелТА.

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