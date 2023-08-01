В Алма-Ате люди выпрыгивали из окон многоэтажки, спасаясь от пожара

Возгорание ликвидировано

Шокирующие кадры из Казахстана. В Алма-Ате загорелся 16-этажный дом. Чтобы спастись из полыхающих квартир, жильцы выпрыгивали из окон и бросали детей.

Женщина на 6-м этаже поочередно сбросила детей, а потом спрыгнула и сама. Погорельцев внизу на матрасы ловили добровольцы. Пожарные эвакуировали около 300 человек.

Информации о жертвах и пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло в шахте лифта между 5 и 6 этажами. Там вспыхнули электрические кабели. После огонь перекинулся на несколько квартир. К данному часу сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"