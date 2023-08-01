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ВСУ предприняли очередную попытку прорвать Запорожский фронт

17:10
  • вторник
  • 01 августа 2023

В бой пошли колонны бронетехники

Тяжелые бои идут в районе Орехова. ВСУ предприняли очередную попытку прорвать Запорожский фронт, бросив в бой колонны бронетехники, сообщают "Военкоры Русской Весны".

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По данным корреспондентов, сегодня ВСУ бросало одну за другой группы пехоты в атаку на наши позиции на рубеже Работино-Вербовое. Противник понес существенные потери, но успеха не достиг.

К этому моменту украинское командование бросило в бой колонны бронемашин. Бронетехника рвется вдоль посадок в направлении российских позиций. Ее встречают интенсивным огнем гаубицы и РСЗО ВС России. Бой не прекращается уже несколько часов.

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