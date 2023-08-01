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Продолжается прием заявок на конкурс "Виртуальный тур по многонациональной России"

17:22
  • вторник
  • 01 августа 2023

Прием заявок продлится до 30 сентября

До 30 сентября 2023 года проходит прием заявок на участие во II Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России".

Конкурс проводит Автономная некоммерческая организация "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в партнёрстве с Ассоциацией этнографических музеев России, Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации Межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению.

В конкурсе могут принять участие группы граждан России, а также представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных и муниципальных учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность, сняв виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью 10 минут.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

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