ЕС объявил о готовности к военной операции в Нигере

В Брюсселе ждут заявки от ЭКОВАС

Европейский союз готов поддержать военную операцию в Нигере. Как заявила официальный представитель дипломатической службы ЕС Набила Массрали, в ЕС ждут соответствующей заявки от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Запрос будет рассмотрен в первоочередном порядке, сообщила Массрали на брифинге.

Переворот в Нигере представитель внешнеполитической службы назвала угрозой демократии. В ЕС полностью поддерживают позицию ЭКОВАС, где считают: переворот является нарушением демократических принципов, на которых основана политическая власть в регионе.

В ночь на 27 июля военные свергли президента Нигера Мохамеда Базума. Новым главой государства объявили лидера "Национального совета по защите отечества". Переходный правительства соседних государств - Буркина-Фасо и Мали – уже заявили: любое военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны этим странам.

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