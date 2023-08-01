ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами пассажирский автобус в ДНР

Движение на маршруте остановлено

Украинские войска использовали кассетные снаряды при обстреле территории Донецкой народной республики. Целью артиллеристов ВСУ стал пассажирский автобус, следовавший из Макеевки в Ясиноватую.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Макеевки Владислав Ключаров, транспортное средство получило повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение на маршруте временно прекращено, отметил мэр.

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