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Водоканал Петербурга предупредил об отключении фонтанов в День ВДВ

18:43
  • вторник
  • 01 августа 2023

Десантникам напомнили об опасности купаний в фонтанах

Фонтаны в Санкт-Петербурге 2 августа, в день ВДВ, будут работать в обычном режиме - с 9 до 22 часов. Однако их могут отключить, если обнаружат купающихся десантников, предупредили в пресс-службе предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".

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В "Водоканале" напомнили, что купание в фонтанах негигиенично и травмоопасно. Кроме того, купальщики могут повредить конструкцию.

Десантников призвали воздержаться от купаний в фонтанах. Городские власти напомнили, что бережное отношение к архитектурным сооружениям сохранит как их работоспособность, так и здоровье празднующих.

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