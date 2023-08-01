Механик-водитель танка "Алеша" рассказал, как разгромили колонну ВСУ

Неравный бой произошёл в конце июня

За мужество и героизм. Экипаж российского танка, который в одиночку разгромил колонну техники ВСУ в зоне спецоперации, представлен к государственным наградам. Неравный бой произошёл в конце июня на Запорожском направлении. Российские танкисты при поддержке артиллерии тогда поразили восемь бронемашин противника.

Вот он - экипаж машины боевой. Танка Т-80. Тот бой случился еще в самом начале украинского наступления, но подробности сами танкисты узнали, как и весь мир, только сейчас, когда были обнародованы видеокадры, снятые беспилотниками. В тот день мехводом был командир танковой роты, потому что штатный водитель танка находился в госпитале.

"Изначально мы знали, что там живая сила, и ехали зачищать живую силу. А там уже понеслась. Поступила команда зачистить посёлок Новодаровка. Уже в процессе зачистки получили команду отразить атаку противника. Именно техники. Сколько именно техники, мы не видели на тот момент. Нам просто сказали - техника противника", - говорит командир танковой роты.

Из соседней лесопосадки лоб в лоб нашему экипажу вышли два танка и 6 американских броневиков MaxxPro с пехотой. Операторы беспилотников тут же начали передавать координаты артиллерии и противотанковым расчётам.

Алёша - это не позывной экипажа, но теперь, похоже, станет именем нарицательным - для героев-танкистов. В течение десяти минут не без помощи артиллеристов и противотанковых расчётов вся украинская техника была уничтожена.

От выстрела практически в упор у украинского танка оторвало башню - от попадания сработал боекомплект. Экипаж очень умело маневрировал в дыму и пыли, не попадая в прицел врага.

В российском Министерстве обороны сегодня сообщили, что экипаж танка непременно будут отмечен командованием. Сослуживцы настаивают - высшими наградами.

Командир танка - с Дальнего Востока, мехвод - из Татарстана, наводчик - из Якутии. Понимают друг друга с полуслова. Очень рады, что тот бой дал им возможность теперь через журналистов передать привет: и родным, и врагам.

"Как однажды сказал наш президент: если драка неизбежна - надо бить первым. Мы ударили первыми. И хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов и передать привет производителям "Леопардов". Скоро сюда приедут "Абрамсы". И с ними познакомимся", - заявил командир танковой роты.

И вот ещё очередной пример героизма российских солдат, попавший в объектив камеры беспилотника. Мехвод БТРа отправился за ранеными и стал целью для украинской артиллерии. По одинокой бронемашине били из всего возможного - даже кассетными снарядами. Не останавливаясь ни на секунду, мехвод вывел технику на позиции. В десантный отсек сели раненые. БТР развернулся и поехал назад. В какую-то секунду показалось, что в броневик попали, но он вновь выскочил из дыма, довезя раненных до точки эвакуации.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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