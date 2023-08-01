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Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

19:05
  • вторник
  • 01 августа 2023

Пожарные тушат возгорание на месте ЧП

Беспилотник сбили в Крыму, в районе Кара-Кобы. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на месте инцидента "произошел подрыв", загорелась трава и кустарники.

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Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания, написал Развозжаев в Telegram.

Другие источники сообщают, что взрыв был такой силы, что его услышали в Севастополе, Бахчисарайском районе и Инкермане. На днях дрон упал на перегоне между крымскими Джанкоем и Богемкой - в километре от села Калиновка Джанкойского района.

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