Конгрессмен Комер: Джо Байден лгал американскому народу

Нынешний президент США лгал о незнании и невовлеченности в бизнес-сделки своего сына

Джо Байден публично лгал о своем незнании и невовлеченности в бизнес-сделки своего сына Хантера. Эти обвинения в адрес американского лидера выдвинул председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер. Сделал он это по завершении слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в семье президента страны.

Журналисты вынуждены ловить бывшего делового партнера и дружка Хантера Байдена в коридорах Конгресса. Пятичасовые слушания в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей проходили в закрытом режиме. Но подробности свидетельских показаний Дэвона Арчера просочились в прессу.

"И так, бывший лучший друг Хантера Байдена рассказал, что тот более 20 раз включал громкую связь на телефоне с вице-президентом Джо Байденом во время своих деловых встреч. Арчер также сказал, что компания Burisma добавила Хантера в свой совет директоров как раз из-за бренда Байдена", - рассказала ведущая.

Эти детали закрытых слушаний с удовольствием смаковали на публике республиканцы. С каждым новым свидетельством против Хантера Байдена они все ближе подбираются к его отцу.

Большому парню иностранцы, с которыми контактировал Хантер, щедро переводили деньги. Это вскрылось из переписок. А когда Байден-младший звонил при деловых партнерах тому самому своему парню, на другом конце провода неизменно оказывался папа вице-президент. Главное для республиканцев в показаниях Дэвона Арчера: Байден-старший был в курсе, что сын приторговывает его именем. И не возражал против такого семейного подряда.

"Показания Девона Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда заявлял, что не был в курсе и не участвовал в бизнес-сделках своего сына", - отметил Джеймс Комер.

Возглавлявший в 2015-м украинскую прокуратуру Виктор Шокин затеял расследование против концерна "Бурисма". Годом ранее туда трудоустроили не имеющего необходимых навыков и знаний Хантера Байдена. Именно за покровительство папы ему только официально платили до 100 тысяч долларов в месяц, с которых тот не отчислял налоги. Неофициально - отстегнули до 10 миллионов. И высокопоставленный отец в нужный момент взятку отработал: в конце декабря 2015 года лично примчался в Киев увольнять неугодного главу надзорного ведомства.

После обнародования свидетельских показаний о курировании вице-президентом Байденом бизнеса ближайшего родственника демократы отбиваются от нападок весьма странно.

"Со слов свидетеля звучало так, будто большую часть времени нынешний президент Байден не знал, с какими людьми он был на громкой связи. И разговоры были праздные, например, о погоде. Хантер просто просил отца сказать "привет" тем людям, с которыми у него была встреча", - говорит Дэн Голдман, член Палаты представителей от Демократической партии.

То есть демократы выставили 80-летнего хозяина Белого дома не отдающим отчета в происходящем человеком, который запросто обсуждает по телефону с незнакомцами погоду по телефону. Впрочем, после того, как Байден публично неоднократно протягивал руку и разговаривал с невидимыми друзьями, помутнение рассудка, возможно, именно то, что спасет его от уголовного преследования. Если республиканцам удастся довести расследование криминального бизнеса клана Байденов до конца.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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