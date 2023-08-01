Бои идут чрезвычайно тяжело

Украинские военные жалуются на усталость от контрнаступления. ВСУ столкнулись с мощными российскими укреплениями на передовой, бои идут чрезвычайно тяжело, приводит признания солдат телеканал CNN.

Военные рассказали корреспонденту телеканала, что чувствуют поддержку, но очень устали. Как заявил по этому поводу ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинские войска в ходе контрнаступления не смогли добиться успеха в принципе. В результате Киев оказался в весьма трудной ситуации.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал причину медленного продвижения контрнаступления украинских войск. ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленные российские линии обороны.

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