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Военнослужащие ВСУ пожаловались на усталость от контрнаступления

19:38
  • вторник
  • 01 августа 2023

Бои идут чрезвычайно тяжело

Украинские военные жалуются на усталость от контрнаступления. ВСУ столкнулись с мощными российскими укреплениями на передовой, бои идут чрезвычайно тяжело, приводит признания солдат телеканал CNN.

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Военные рассказали корреспонденту телеканала, что чувствуют поддержку, но очень устали. Как заявил по этому поводу ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинские войска в ходе контрнаступления не смогли добиться успеха в принципе. В результате Киев оказался в весьма трудной ситуации.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал причину медленного продвижения контрнаступления украинских войск. ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленные российские линии обороны.

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