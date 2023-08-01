Минобороны эвакуировало часть сотрудников посольства России из Судана

Дипмиссия работает в штатном режиме

Специальный рейс Военно-транспортной авиации Минобороны России вывез из Порт-Судана часть сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства. Как сообщили в российском МИД, решение принято в связи с высокими рисками безопасности.

В Судане продолжаются боестолкновения. За содействием в возвращении на родину в дипмиссию обратились российские граждане. Россияне и члены их семей также стали пассажирами спецборта.

Организовывать вывозные мероприятия помогала Группа обеспечения МИД России. Утром 1 августа эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский". Работа Посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

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