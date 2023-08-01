Эксперты подсчитали потери ВСУ по некрологам в соцсетях

Ежедневно их появляется несколько сотен

Киевский режим скрывает истинное число потерь – чтобы не шокировать население и удержаться у власти. Реальное количество жертв в рядах ВСУ, судя по некрологам в соцсетях – не менее 400 в сутки, подсчитал военный эксперт Руслан Татаринов.

Эксперт пояснил изданию "Комсомольская правда", что проводил поиск с помощью ключевых слов, которые обычно используют, чтобы почтить память солдата, не вернувшегося с фронта. И тут выяснилось, что солдат погибает очень много. По подсчетам Татаринова, в среднем публикуется около 400 некрологов в день.

По словам эксперта, в некоторые дни публиковалось 900 и даже 1100 некрологов. А общее число потерь ВСУ за все время конфликта, как выяснил Татаринов - примерно 284 тысячи человек.

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