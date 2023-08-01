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Законопроект о запрете песен на русском языке внесли в Раду

21:11
  • вторник
  • 01 августа 2023

Предлагается штрафовать на 1000 необлагаемых налогом минимумов

Песни на русском языке в общественных местах на Украине скоро окажутся под официальным запретом. Законопроект, ужесточающий наказание за прослушивание русскоязычных музыкальных произведений, внесен на рассмотрение Верховной рады.

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Как сказано в пояснительной записке, законопроект поможет влиять на те предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают ограничения "публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" и не поддерживают национальный музыкальный продукт.

В соответствии с документом, использование фонограмм, видеограмм либо музыкальных клипов будет наказываться штрафом в размере от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов. А за повторное придется раскошелиться на 1000-1500 необлагаемых налогом минимумов, передает РИА Новости.

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