Варшава обвинила Минск в нарушении границы двумя вертолетами

Белорусский дипломат вызван в МИД Польши

Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами. Поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский вызван в польский МИД. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится о "вторжении в воздушное пространство Польши".

МИД Польши утверждает, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны 1 августа 2023 года. В ведомстве выразили "решительный протест".

Белорусскую сторону призвали незамедлительно и подробно объясниться по поводу инцидента. В Варшаве подчеркнули, что происшествие рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе, передает ТАСС.

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