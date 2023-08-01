Польша решила усилить группировку на границе после инцидента с вертолетами

Белоруссия предупреждала польскую сторону об учениях

Минобороны Польши решило срочно усилить группировку на границе с Белоруссией после инцидента с белорусскими вертолетами. Глава военного ведомства Мариуш Блащак заявил, что НАТО проинформировано об инциденте.

В сообщении Минобороны отмечается, что вертолеты пересекли границу в районе Беловежи на очень малой высоте. Это затруднило обнаружение объектов радиолокационными системами. Поэтому в утреннем сообщении Оперативное командование сообщило, что нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано.

При этом в Варшаве признают, что белорусская сторона ранее проинформировала Польшу об учениях. Тем не менее, МИД Польши выразил решительный протест и призвал Минск немедленно объяснить произошедшее, передает "Интерфакс".

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