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ВС России захватили семь опорных пунктов ВСУ на краснолиманском участке

08:44
  • среда
  • 02 августа 2023

Уничтожено более 100 боевиков и четыре единицы техники

Авиация и артиллерия группировки "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп радикалов, сообщили в Минобороны.

Ракетно-бомбовые удары нанесли российские военные сразу на нескольких участках фронта. Ликвидированы минометы и самоходные гаубицы противника, в том числе польская Krab и американская М777.

На краснолиманском направлении наши подразделения захватили семь опорных пунктов радикалов, уничтожив более 100 боевиков и четыре единицы техники. В ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-миллиметровой установки "Гиацинт-С" снайперскими выстрелами поразил немецкую самоходку, а также живую силу националистов.

Огонь артиллерии корректировали в реальном времени с помощью беспилотников.

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