"Никто, кроме нас": где и как в России обучают десантников

ВДВ - это высокомобильный, оснащенный современным вооружением и техникой род войск

Командир роты поставил задачу – уничтожить охраняемый склад боеприпасов в жилом доме. Движение выверены до мелочей. Каждый прикрывает спину товарища. Ошибка одного бойца может стоить жизни всей штурмовой группе. В итоге - все поставленные задачи выполнены. По-другому здесь быть не может, признаются курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Те, кто не справляется, до пятого курса не доходит. Слишком высоки ставки, поэтому в ВДВ попадают только лучшие. Десантники считаются элитой российских войск. Это универсальные солдаты, способные противостоять противнику и на земле, и в воздухе.

Времени на раздумья у десантников нет. На практическом военном полигоне бойцы отрабатывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть на поле боя. Поэтому штурмовик обязан просчитывать каждый шаг и предугадывать действия противника. Военному ремеслу, тактическим действиям и возможным ходам неприятеля в рязанском училище обучают с первого курса.

Выбор такой профессии, как защита Родины, – популярное направление в России, говорят здесь. Поэтому в ВДВ в это училище ежегодно стремятся поступить тысячи абитуриентов. При поступлении и во время учебы оценивают не только физическое развитие. Проявление военной смекалки, расчетливость и проницательность здесь считают главными качествами бойца. Другие люди успешно выполнить столь сложные задачи попросту не смогут, считают курсанты.

"Военный в нынешнее время – это достаточно престижная профессия. У меня многие мои предки воевали в ВОВ. И я решил, что для меня будет правильным выбором стать именно военным, чтобы защищать свою Родину", - говорит курсант 5-го курса.

Десантники сегодня - основная группа военных, успешно решающих задачи в зоне проведения СВО. Практически ежедневно приходят вести об успешной работе штурмовых бригад, которые зачастую не оставляют противнику ни единого шанса. Во многом, благодаря уникальной выучке и чувству долга – перед собой, перед товарищами, перед Родиной.

Профессиональный праздник, о котором знает вся страна, День Воздушно-десантных войск, 2 августа отмечают в честь первого прыжка, который в 1930-м совершили в ходе учений под Воронежем. 12 бойцов десантировались с бомбардировщика ТБ-3. Успешные маневры положили начало созданию нового вида войск. И это праздник особенный для каждого мужчины, который так или иначе связан с ВДВ – и для тех, кто защищает Родину сейчас, и для тех, кто вспоминает годы службы и чтет солдатские традиции.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"