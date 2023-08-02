Трампу предъявили новые обвинения

Завтра он должен предстать перед федеральным судом

Дональду Трампу предъявлены новые обвинения по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года. Экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы. Завтра он должен предстать перед федеральным судом, передает "ТВ Центр".

Большое жюри присяжных утвердило обвинения по четырем пунктам. Среди них - сговор с целью обмана правительства страны и фальсификация показаний свидетелей. По версии следствия, Трамп имел шесть сообщников-юристов, имена которых не разглашаются.

Генпрокурор США уже назвал 45-страничный документ результатом "крупнейшего расследования в истории Соединенных Штатов". Причем это уже третий пакет обвинений, которые предъявлены бывшему главе государства.

В защиту Трампа выступил спикер Палаты представителей. Республиканец Кевин Маккарти обвинил Минюст в намерении устранить перед выборами главного соперника президента Байдена. И отвлечь внимание общественности от уголовных дел в отношении его сына Хантера.

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