ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трампу предъявили новые обвинения

08:56
  • среда
  • 02 августа 2023

Завтра он должен предстать перед федеральным судом

Дональду Трампу предъявлены новые обвинения по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года. Экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы. Завтра он должен предстать перед федеральным судом, передает "ТВ Центр".

Большое жюри присяжных утвердило обвинения по четырем пунктам. Среди них - сговор с целью обмана правительства страны и фальсификация показаний свидетелей. По версии следствия, Трамп имел шесть сообщников-юристов, имена которых не разглашаются.

Генпрокурор США уже назвал 45-страничный документ результатом "крупнейшего расследования в истории Соединенных Штатов". Причем это уже третий пакет обвинений, которые предъявлены бывшему главе государства.

В защиту Трампа выступил спикер Палаты представителей. Республиканец Кевин Маккарти обвинил Минюст в намерении устранить перед выборами главного соперника президента Байдена. И отвлечь внимание общественности от уголовных дел в отношении его сына Хантера.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.