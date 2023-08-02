Представлены новые герои спецоперации

Ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил на подлете вражеский дрон-камикадзе

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Роте капитана Дмитрия Хорькова, которая продвинулась вглубь обороны ВСУ, пришлось отразить более десяти атак штурмовых отрядов националистов. Под артиллерийским и минометным огнем неприятеля наши мотострелки не дрогнули и удержали занятый рубеж. Именно он стал плацдармом для развития наступления российских войск.

Ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил на подлете к нашим позициям вражеский дрон-камикадзе кустарного производства и точным выстрелом уничтожил его. Беспилотник противника сдетонировал в воздухе, так и не достигнув цели.

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