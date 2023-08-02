На Челябинск обрушились мощные ливни

Досталось и Мурманску

Мощные ливни прогнозируют в ближайшее время в четырех регионах Дальнего Востока и Сибири. Там ожидают резкого подъема уровня воды в реках и подтоплений, передает "ТВ Центр".

Сильные дожди накануне обрушились на Челябинск. По улицам хлынули бурные потоки, ливневки не справлялись - машины с трудом преодолевали водные преграды, в центре города встали троллейбусы. Непогоду обещают и сегодня - ливни, крупный град, ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Досталось и Мурманску. По дорогам и тротуарам потекли настоящие реки. А в Кандалакше выпала месячная норма осадков - рекордное количество за всю историю города.

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