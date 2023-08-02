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Американский грузовой корабль Cygnus отправился к МКС

09:10
  • среда
  • 02 августа 2023

Аппарат успешно отделился от ракеты-носителя

Американский грузовой корабль Cygnus взял курс на МКС. Запуск состоялся в 3:34 по московскому времени с космодрома в штате Вирджиния, передает "ТВ Центр".

Через семь минут после старта аппарат успешно отделился от ракеты-носителя "Антарес", которая вывела его на орбиту.

"Лебедь" - именно так переводится имя космического судна - везет на международную станцию полторы тонны груза: предметы первой необходимости, продовольствие, материалы для научных экспериментов. В том числе - для изучения поведения огня в условиях невесомости.

Стыковка с МКС намечена на 4 августа

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