Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Не вступайте в конфликты с незнакомыми людьми или начальством

Овны

Ваше желание быть лидером, сделать карьеру или бизнес проходит проверку на прочность. Опирайтесь на себя: свои знания, интуицию, желания и вкусы.

Тельцы

Ваши комплексы и страхи сегодня могут помешать. По возможности отложите важные решения и дела, а если нужно дать ответ – попросите еще времени.

Близнецы

Вам лучше сегодня ограничить контакты с друзьями и коллегами. Иначе общение может закончиться неожиданными неприятными открытиями и разочарованиями.

Раки

Работа может буквально оставить вас без сил, даже если она не связана с физическими нагрузками. В идеале сегодня лучше отдохнуть – как-никак лето на дворе!

Львы

Следите за событиями и разговорами, которые происходят у вас за спиной. Также избегайте обращений в банки, страховые компании – удачи это вам не принесет.

Девы

Вам придется держать оборону и защищаться от критиков, завистников или людей с плохим настроением. Да, начало августа окажется сложным, но вы все преодолеете!

Весы

Избегайте сегодня сплетен, не осуждайте других людей, особенно по переписке. Вы можете по ошибке отправить сообщение не тому контакту и поплатитесь за это.

Скорпионы

Вам не суждено грустить в одиночестве – вас поддержат друзья и партнеры. И это будут не просто слова, а вполне себе конструктивные советы или реальные дела.

Стрельцы

События на работе тревожные - руководство будет что-то требовать, поучать. Неприятностей удастся избежать, если вы не опоздаете и выполните свои задачи идеально.

Козероги

Судьбоносные дни: Плутон в вашем знаке устроил разборки с Лунными узлами. Решаются важные вопросы, касающиеся вашего будущего!

Водолеи

Не вступайте в конфликты с незнакомыми людьми или начальством, будьте осторожны на дорогах. Все, что случится сегодня, придется расхлебывать долго и упорно.

Рыбы

Тем, кто учится на разных курсах и тренингах, сегодня предстоит основательно потрудиться. Остальным звезды советуют не запускать дела и быть внимательнее к здоровью.

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