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"Всех выселят": в США раскрыли скрытый замысел Польши по вторжению на Украину

08:38
  • среда
  • 02 августа 2023

Судьба украинских беженцев предопределена

Польские власти планируют аннексировать часть Западной Украины для решения проблемы беженцев в стране. Об этом на своем YouTube-канале полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.   

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"Польша попытается вторгнуться в западную часть Украины для репатриации трех миллионов беженцев ", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что такими действиями власти Польши планируют решить проблему украинских беженцев, нахлынувших на территорию Европы после объявления Россией военной спецоперации на Украине.

Он также добавил, что Варшава реализует план по аннексии Западной Украины лишь после полного истощения ресурсов ВСУ в ходе провального контрнаступления Киева в зоне СВО.   

Напомним, что накануне бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что антироссийская риторика Польши может привести к нанесению ВС России превентивного удара по военным объектам Варшавы. По его словам, высказывания польских чиновников относительно "аннексии" российских территорий являются "открытой провокацией".

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