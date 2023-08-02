Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

На борту находились 124 человека
Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Инцидент произошел во время разбега по ВПП.
Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет Airbus A320 выполнял рейс №6329 Иркутск-Якутск. После столкновения с птицами экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку.
На борту в этот момент находились 124 человека.
В настоящее время проводится оценка состояния самолета. Пострадавших в результате инцидента нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"