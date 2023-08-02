Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

На борту находились 124 человека

Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Инцидент произошел во время разбега по ВПП.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет Airbus A320 выполнял рейс №6329 Иркутск-Якутск. После столкновения с птицами экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку.

На борту в этот момент находились 124 человека.

В настоящее время проводится оценка состояния самолета. Пострадавших в результате инцидента нет.

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