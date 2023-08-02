Собянин рассказал о втором этапе модернизации экстренной медицинской помощи в Москве

В 11 больницах проведут полную реконструкцию приемных отделений

В Москве начали второй этап модернизации экстренной медицинской помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Потребность в срочной медицинской помощи – ежедневная реальность любого крупного города. По многолетней статистике, ежегодно около миллиона человек экстренно госпитализируется в московские стационары в связи с обострениями хронических заболеваний, проблемами с сердцем, травмами и другими проблемами, требующими незамедлительного вмешательства врачей. И потому закономерно, что улучшение экстренной помощи стало одной из главных задач нашей программы модернизации московского здравоохранения", – написал мэр на своем сайте.

Первым этапом этой работы стало строительство шести флагманских центров крупнейших городских стационаров. Там пациенты получают всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. Здесь их обследуют, поставят диагноз, при необходимости прооперируют, а затем – в зависимости от состояния – переведут в другие отделения больницы или выпишут домой.

Два флагмана в НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева уже принимают пациентов. В ближайшее время в строй вступят еще четыре флагманских центра.

На втором этапе в 11 больницах города проведут полную реконструкцию приемных отделений. Среди них – взрослые ГКБ имени Кончаловского, ГКБ №13, ГКБ № 24, ГКБ №29 имени Баумана, ГКБ имени Жадкевича, ГКБ имени Иноземцева, а также детские – ДГКБ имени Башляевой, Морозовская ДГКБ, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ДГКБ имени Филатова, ДГКБ №9 имени Сперанского.

Помимо этого, в нескольких больницах, которые были недавно построены либо в них выполнен уже ремонт, реконструкция приемных отделений не требуется. Новый стандарт экстренной помощи будет внедрен на базе существующей инфраструктуры. Это такие стационары, как ММКЦ "Коммунарка", ГКБ имени Юдина, ГКБ №67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Давыдовского, ГКБ №31 имени Савельевой.

"В результате трансформации в приемных отделениях будет создано единое многофункциональное пространство, удобная навигация, комфортные зоны ожидания, посты для оформления документов, а также специальные места для общения с врачами", – добавил мэр.

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