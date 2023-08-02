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Собянин: В столице по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов

08:43
  • среда
  • 02 августа 2023

Построенные дома - качественные, красивые и современные

260 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве за шесть лет. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Масштабному градостроительному проекту – программе реновации – шесть лет. После принятия закона о реновации жилищного фонда и создания огромного количества подзаконных актов мы приступили к разработке концепции совместно с жителями. За эти годы пройден самый сложный этап реализации программы. Сформировали градостроительную документацию, подобрали территории для строительства больше 11 млн кв. м жилья во всех округах столицы, утвердили перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, построенные дома - качественные, красивые и современные.

Сейчас в процессе переселения находятся 128 тысяч человек, а больше 103 тысяч уже переехали в новые квартиры.

В работе также находится 231 новостройка, новое жилье возведут на месте снесенных домов. Часть уже строится, другие проектируются. Здесь получат квартиры более 150 тысяч москвичей. Всего в программу включено 5175 домов, в которых живет почти 1 млн человек.

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