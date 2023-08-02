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Экс-разведчик США Риттер предупредил об угрозе применения ядерного оружия

08:57
  • среда
  • 02 августа 2023

Американские власти недооценивают ситуацию на Украине

Американские граждане недооценивают угрозу применения оружия массового поражения, в том числе и тактических ядерных боеголовок. Об этом на своей странице в Twitter офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.    

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Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцев десятилетиями учили ненавидеть русских

Напомним, что накануне бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности начала ядерной войны. По словам американского чиновника, участившиеся высказывания Медведева относительно надвигающейся ядерной угрозы становятся "скучными".  

"Ты идиот! К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием", - ответил Риттер на комментарий экс-члена палаты представителей США.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия является одним из наиболее вероятных последствий империалистической политики американских властей. По его словам, некомпетентные решения действующей администрации президента США Джо Байдена относительно передачи ВСУ вооружений и боеприпасов приведут не только к эскалации украинского кризиса, но и к реальному применению ядерного оружия.  

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что культивирование идеологии "бандеризма" на Украине привело к возникновению ненависти у украинцев к гражданам России. По его словам, педагоги в украинских школах на протяжении нескольких десятилетий учили детей "ненавидеть русских".

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