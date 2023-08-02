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Премьер Польши назвал вызов посла в МИД Украины недопустимым

09:23
  • среда
  • 02 августа 2023

Интересы Киева никогда не будут превалировать над интересами Варшавы

После оказания Варшавой "огромной поддержки" Киеву в противостоянии с Россией такие ошибки украинских властей являются недопустимыми. Об этом на своей странице Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.    

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Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

Напомним, что накануне МИД Украины вызвало польского высокопоставленного дипломата после высказываний министра канцелярии президента Польши о неблагодарности киевского режима за оказанную Варшавой финансовую и военную поддержку.     

"В условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, такие ошибки не должны происходить", - заявил Моравецкий.

При этом политик подчеркнул, что геополитические устремления украинских властей никогда не будут превалировать над национальными интересами Польши. По его словам, Варшава никогда не пойдет на поводу у режима Владимира Зеленского.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что власти Польши планируют аннексировать часть Западной Украины. По его словам, такими действиями Варшава планирует решить проблему украинских беженцев, нахлынувших на территорию европейского континента после объявления Россией военной спецоперации на Украине.

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