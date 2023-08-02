Премьер Польши назвал вызов посла в МИД Украины недопустимым

Интересы Киева никогда не будут превалировать над интересами Варшавы

После оказания Варшавой "огромной поддержки" Киеву в противостоянии с Россией такие ошибки украинских властей являются недопустимыми. Об этом на своей странице Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, что накануне МИД Украины вызвало польского высокопоставленного дипломата после высказываний министра канцелярии президента Польши о неблагодарности киевского режима за оказанную Варшавой финансовую и военную поддержку.

"В условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, такие ошибки не должны происходить", - заявил Моравецкий.

При этом политик подчеркнул, что геополитические устремления украинских властей никогда не будут превалировать над национальными интересами Польши. По его словам, Варшава никогда не пойдет на поводу у режима Владимира Зеленского.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что власти Польши планируют аннексировать часть Западной Украины. По его словам, такими действиями Варшава планирует решить проблему украинских беженцев, нахлынувших на территорию европейского континента после объявления Россией военной спецоперации на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"