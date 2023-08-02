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По Японии ударил тайфун "Канун"

09:52
  • среда
  • 02 августа 2023

Более 200 тысяч домов остались без электричества

По Японии ударил мощнейший тайфун "Канун". Скорость ветра в эпицентре достигала 70 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

В префектуре Окинава один человек погиб, как минимум пять пострадали. Более 200 тысяч домов остались без электричества. Это треть всех домохозяйств на острове.

Нарушено автомобильное сообщение, приостановлена работа городского транспорта и поездов монорельсовой дороги. Не ходят паромы. Отменены около 500 авиарейсов.

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Тайфун "Канун"
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