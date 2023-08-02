Западные СМИ пытаются обелить киевский режим

Западные "либеральные" медиа на протяжении нескольких десятилетий называли Украину центром мировой педофилии и коррупции, однако сейчас США и ЕС продвигают совершенно другую риторику. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер парламентской партии Франции "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"В 2019 году канал Arte описывал Украину как самую коррумпированную страну в мире и называл ее мировым центром педофилии и торговли детьми", - заявил Асселино.

При этом председатель французской политической партии подчеркнул, что на сегодняшний день риторика стран коллективного Запада относительно Украины кардинально изменилась. По его словам, американские и европейские СМИ пытаются заставить мировую общественность пересмотреть свои взгляды, называя Украину "оплотом" демократических ценностей в противостоянии с Россией.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что успехи ВС России на ключевых направлениях фронта в зоне СВО приведут к деэскалации украинского конфликта. По его словам, в ходе анонсированного странами Запада украинского контрнаступления ВСУ понесли значительные потери личного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"