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"Мировой центр педофилии": во Франции пришли в ужас от происходящего на Украине

10:10
  • среда
  • 02 августа 2023

Западные СМИ пытаются обелить киевский режим

Западные "либеральные" медиа на протяжении нескольких десятилетий называли Украину центром мировой педофилии и коррупции, однако сейчас США и ЕС продвигают совершенно другую риторику. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер парламентской партии Франции "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

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"В 2019 году канал Arte описывал Украину как самую коррумпированную страну в мире и называл ее мировым центром педофилии и торговли детьми", - заявил Асселино.

При этом председатель французской политической партии подчеркнул, что на сегодняшний день риторика стран коллективного Запада относительно Украины кардинально изменилась. По его словам, американские и европейские СМИ пытаются заставить мировую общественность пересмотреть свои взгляды, называя Украину "оплотом" демократических ценностей в противостоянии с Россией.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что успехи ВС России на ключевых направлениях фронта в зоне СВО приведут к деэскалации украинского конфликта. По его словам, в ходе анонсированного странами Запада украинского контрнаступления ВСУ понесли значительные потери личного состава.

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