Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Сегодня элита российской армии с честью выполняет свой долг в зоне спецоперации
В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Утром бойцов "крылатой пехоты" поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул: сегодня элита российской армии с честью выполняет свой долг в зоне спецоперации.
В Москве торжественное богослужение прошло в храме Илии Пророка в Китай-городе. Этот святой, день памяти которого также отмечается сегодня, считается небесным покровителем десантных войск.
Крестный ход пройдет от церковных стен к Красной площади. Там будет отслужен молебен, а после состоится праздничный концерт и показательные выступления курсантов.
Одной из главных кузниц кадров для ВДВ с самого начала является Рязанское десантное училище. Как обучают универсальных бойцов, чей девиз "Никто, кроме нас", узнайте из репортажа канала "ТВ Центр".