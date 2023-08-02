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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

10:40
  • среда
  • 02 августа 2023

Сегодня элита российской армии с честью выполняет свой долг в зоне спецоперации

В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Утром бойцов "крылатой пехоты" поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул: сегодня элита российской армии с честью выполняет свой долг в зоне спецоперации.

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В Москве торжественное богослужение прошло в храме Илии Пророка в Китай-городе. Этот святой, день памяти которого также отмечается сегодня, считается небесным покровителем десантных войск.

Крестный ход пройдет от церковных стен к Красной площади. Там будет отслужен молебен, а после состоится праздничный концерт и показательные выступления курсантов.

Одной из главных кузниц кадров для ВДВ с самого начала является Рязанское десантное училище. Как обучают универсальных бойцов, чей девиз "Никто, кроме нас", узнайте из репортажа канала "ТВ Центр".

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