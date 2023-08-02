Российские военные продолжают отправлять в утиль натовскую технику

ВСУ в очередной раз бросили на штрум позиций российских десантников моторизованный взвод

Выстрел. Через секунды - прямое попадание. Точно в башню. Броневик националистов разлетается на фрагменты.

ВСУ в очередной раз бросили на штрум позиций российских десантников моторизованный взвод. Но боевиков сразу накрыла шквальным огнем артиллерия. Батарея бьет без остановки. Вот все, что осталось от колонны, которая пыталась подойти к Артемовску: на обочинах подбитые танки, польские самоходки "Краб", немецкие "Панцерхаубитце" и машины разминирования. Артиллеристы говорят - 50-киллограммовые снаряды не оставят шансов и тяжелым американским "Абрамсам", если националисты рискнут вывести их в поле.

Накануне морпехи отправили в утиль и натовскую систему ПВО "Айрис". Националисты замаскировали ее в лесу. Планировали применить по авиации российских ВКС. Но, судя по всему, не успели даже зарядить машину. Бойцы засекли ее местоположение, подняли дрон и направили беспилотник как раз в пусковую установку.

А это уже удар тяжелыми огнеметами по высотам вокруг Артемовска, где окопались боевики. И ближайшим тылам ВСУ. Разведка сообщает - националисты подтягивают отряды запрещенных в России группировок "Азов", "Айдар" и "Кракен". Перебрасывают подразделения сил специальных операций. Все говорит о том, что в ближайшие дни возможен новый массированный штурм. Но десантники не дают ВСУ как следует подготовиться к масштабной атаке на Артемовск. И каждый день наносят упреждающие удары.

На краснолиманском направлении российские войска отбили пять контратак. Уничтожили батарею самоходок и ликвидировали более ста радикалов. Пленные рассказывают: потери в подразделениях - до 70 процентов личного состава.

Удержать северный фронт ВСУ не удается, даже несмотря на эшелонированную оборону.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "За три дня наступательных действий на куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады первой танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-ой механизированной бригады юго -западнее урочища "Лес Попов".

В Запорожской области наши подразделения ворвались на южные окраины Старомайорского. Вынудили боевиков отступить. И сейчас ВСУ, по сути, утратили контроль над поселком. Как, впрочем, и над лесополосой в окрестностях Приютного, которую со вчерашнего вечера бойцы ВДВ успешно зачищают от радикалов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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