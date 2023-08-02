Черный день в истории США: главное о новых обвинениях против Трампа

Экс-президенту Америки грозит пожизненное

Очередной список обвинений Дональду Трампу рискует стать самым серьезным среди всех его трех уголовных дел. 45 страниц нового обвинительного приговора сводятся к четырем основным пунктам. Тема - одна. Прокуратура уверена: экс-президент так отчаянно цеплялся за власть, что после проигрыша на выборах нашёл шестерых сообщников и организовал заговор, кульминацией которого в начале 2021-го стал штурм Капитолия. От лица "обманутого" народа США выступает спецпрокурор Джек Смит.

"Дональду Джей Трампу предъявлено обвинение в заговоре с целью целенаправленно обмануть граждан Соединенных Штатов. Делая ложные заявления, он пытался поставить под удар главную функцию американского правительства: процесс сбора и подсчёта голосов, а также ставил под сомнение результат президентских выборов. Мы будем добиваться ускоренной процедуры, при которой наши доказательства будут сразу вынесены на суд присяжных", - заявил он.

Штурм Капитолия - позорное пятно для Демпартии. Прошло уже два года, а демократы все пытаются поймать за руку именно Трампа - мол, без его подстрекательств ни один американец бастовать бы не вышел, ибо незачем. Однако юристы уже разбирали речи экс-президента, которые тот озвучивал в начале 2021 года, и не нашли в них никаких призывов к мятежу.

Сам Дональд Трамп высказывался на этот счет в свойственной ему хлёсткой манере. Все нападки в свой адрес назвал беспочвенными, обвинителей - полоумными: "Почему они не сделали это два с половиной года назад? Почему они так долго ждали? Потому что они хотели вставить это прямо посреди моей кампании. Прокурорский проступок!".

Действительно, обвинения против Трампа возникли в тот момент, когда республиканцы нашли свидетеля, который бы мог подтвердить коррупционные схемы клана Байденов. Не говоря уже о том, что обвинения против Трампа бьют еще по одному киту американской демократии - свободе слова. Предвыборный штаб кандидата от республиканцев происходящее фактически называет ничем иным, как попыткой срыва президентской кампании. По их мнению, рейтинг Трампа гораздо выше его оппонента от демпартии.

"Сегодняшний день можно считать черным в истории Америки. Абсолютно фиктивное обвинение Дональда Трампа - лишь еще одна отчаянная попытка отвлечь внимание от растущего количества доказательств прямой причастности Джо Байдена к незаконной схеме торговли влиянием его семьи. Мы наблюдаем один из величайших политических коррупционных скандалов в истории, и действующая администрация всеми силами пытается его скрыть", - заявила Элиза Стефаник, член Палаты представителей США.

Администрация действующего президента продолжает всячески делать хорошую мину при плохой игре, отвергая все обвинения в собственных внутриполитических просчетах. Впервые за 30 лет международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США на одну ступень, что означает повышение риска дефолта. В Белом доме и Минфине выразили несогласие и пошли дальше.

В рамках дополнительного бюджета для Украины Джо Байден намерен профинансировать из американской казны еще и оружие для Тайваня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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