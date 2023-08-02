Во власти непогоды оказались сразу несколько российских регионов

Рекордные ливни обрушились этой ночью на Челябинск

Практически морской прибой. Воды столько, что при определенных ракурсах центр Челябинска стал похож на курорт. За четыре часа выпало больше месячной нормы осадков. Пешеходы - по колено в воде. Машины - не едут, а плывут.

На центральных улицах пришлось останавливать троллейбусы. Вода заливалась в салоны. Затопило дворы и подъезды. А в магазине на улице Доватора, который находится на цокольном этаже, едва не произошла трагедия. Поток воды заблокировал дверь. И продавец не смогла самостоятельно выбраться. Но успела вызвать спасателей. Сотрудники МЧС откачали воду из полуподвала и вскрыли дверь. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

В столице Заполярья Мурманске - тоже непростая ситуация. Там выпало рекордное количество осадков - 30 миллиметров. До этого абсолютный максимум наблюдался 46 лет назад.

Разгулялась стихия и в Белгородской области. На регион обрушились ливень, грозы и град. И порывы ветра до 18 метров в секунду.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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