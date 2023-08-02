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В Нальчике пенсионерка выпала из автобуса на полном ходу

12:05
  • среда
  • 02 августа 2023

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Следственный комитет Кабардино-Балкарии начал проверку после того, как в Нальчике из автобуса на полном ходу выпала пенсионерка, сообщает "ТВ Центр".

У транспортного средства во время движения были открыты двери. Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжелое.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". За рулём автобуса был 44-летний местный житель.

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Пенсионерка выпала из автобуса в Нальчике
Пенсионерка выпала из автобуса в Нальчике
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