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Захарова: тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

10:22
  • среда
  • 02 августа 2023

Варшава готовит общественность к возможной аннексии украинских территорий

Тема вторжения Варшавы на территорию Западной Украины становится мейнстримом в польских "либеральных" медиа. Об этом в интервью радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  

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"Польша видит свершение исторической справедливости в контексте Западной Украины. Эта тема становится уже мейнстримом", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что на сегодняшней день тема аннексии украинских территорий в Польше становится по-настоящему "народной". По ее словам, в публичных высказываниях польских политиков и общественных деятелей все чаще прослеживаются ностальгические нарративы о периоде нахождения в составе страны Западной Украины.

Она также добавила, что такие заявления политического руководства Польши выстраивают определенный "общественный контур", который рано или поздно приведет к вторжению польских военнослужащих на западные территории Украины.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политическая элита Польши в ближайшее время может принять решение об аннексии Западной Украины. По его словам, такими действиями Варшава планируют решить проблему украинских беженцев, нахлынувших в Европу после объявления Россией военной спецоперации на территории Украины.

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