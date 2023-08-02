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ФСБ задержала россиянина за попытку перехода на сторону ВСУ

10:18
  • среда
  • 02 августа 2023

Мужчина намеревался сбежать на Украину через Турцию

Житель Тамбовской области пытался через Турцию выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.

Мужчина общался с представителями украинской армии, которые набирают добровольцев из числа россиян, выяснили в ФСБ.

с апреля по июнь 2023 года злоумышленник изучал специализированную литературу по вооружению, фортификации и полевой медицине. Затем он предпринял попытку выехать на Украину через Турцуию, но его задержали сотрудники федеральной службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Следственные действия продолжаются.

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