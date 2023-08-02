ФСБ задержала россиянина за попытку перехода на сторону ВСУ

Мужчина намеревался сбежать на Украину через Турцию

Житель Тамбовской области пытался через Турцию выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.

Мужчина общался с представителями украинской армии, которые набирают добровольцев из числа россиян, выяснили в ФСБ.

с апреля по июнь 2023 года злоумышленник изучал специализированную литературу по вооружению, фортификации и полевой медицине. Затем он предпринял попытку выехать на Украину через Турцуию, но его задержали сотрудники федеральной службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Следственные действия продолжаются.

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