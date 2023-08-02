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Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики вступить в ряды ВСУ

10:51
  • среда
  • 02 августа 2023

На данный момент в зоне СВО находятся 146 чешских военных

Президент чешской республики Петр Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ, передает новостной портал irozhlas.cz со ссылкой на официальный документ из пресс-службы президентской канцелярии.

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Напомним, что предшественник действующего президента республики Милош Земан начиная с 24 февраля 2022 года выдал 132 гражданам Чехии разрешения на вступление в ряды украинской армии. Таким образом, на данный момент порядка 146 чешских граждан участвуют в противостоянии с Россией в зоне СВО.

Уточняется, что законодательство Чехии исключает возможность участия граждан республики в военных формированиях на территориях других государств без особой лицензии президента страны.  

Ранее в западных либеральных медиа появилась информация о том, что Пентагон повысил выплаты американским гражданам, участвующим в боевых действиях против ВС России. По данным военным аналитиков, такими действиями Вашингтон пытается стимулировать граждан США вступать в ряды ВСУ для противостояния российским военным в зоне СВО.

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