Умер автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер

Ему было 90 лет

В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни скончался советский и российский композитор Александр Колкер.

Музыканта не стало 1 августа, сообщили в пресс-службе Союза композиторов Санкт-Петербурга. 28 июля Колкер отметил юбилей – композитору исполнилось 90 лет.

Причина смерти Колкера не сообщается. Информация о месте прощания и похорон появится позднее.

Колкер – автор хитов "Стоят девчонки", "Карелия", "Опять плывут куда-то корабли". Его песни исполняли такие известные артисты, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Анна Герман и многие другие. Также композитор написал музыку к фильмам "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", "Уходя - уходи".

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