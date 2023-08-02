Момент падения гидросамолета в Красноярском крае попал на видео

Погибли два человека

На севере Красноярского края рухнул частный гидросамолет.

Трагедия произошла в Таймырском Долгано-Ненецком районе 2 августа около 11:00 по местному времени. Гидросамолет упал при взлете с реки Дудинка, сообщили в МЧС. При падении машина загорелась, в настоящее время огонь потушен.

На борту находились два человека, они погибли. Причина ЧП пока не установлена. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело, говорится в Telegram-канале Восточного межрегионального СУСК на транспорте.

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