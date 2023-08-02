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Автомобиль протаранил ворота посольства России в Кишиневе

11:24
  • среда
  • 02 августа 2023

Пытаясь скрыться, злоумышленник устроил еще одно ДТП

Водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота российского посольства в Кишиневе.

Инцидент произошел около шести утра 2 августа. Мужчина попытался скрыться с места аварии, однако его догнали возле города Страшены, находящегося в 40 километрах от столицы Молдавии.

"Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля", - рассказали в Генеральном инспекторате полиции.

В настоящее время с задержанным проводят "необходимые процессуальные действия". Его личность не раскрывается. По предварительным данным, пострадавших нет.

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