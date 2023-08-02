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Сергей Собянин учредил знак отличия "За развитие московского спорта"

11:25
  • среда
  • 02 августа 2023

Размер премии составит 100 тысяч рублей

Сергей Собянин учредил знак отличия "За развитие московского спорта" за вклад в развитие физической культуры и спорта столицы.

Новым знаком отличия будут награждать граждан, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также в формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг в столице. Этой деятельностью они должны заниматься не менее двух лет.

Размер денежной премии, вручаемой награжденным, составит 100 тысяч рублей.

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