Собянин поздравил московских школьников с медалями на международных олимпиадах

Учащиеся завоевали медали на четырех олимпиадах

Московские школьники завоевали медали на четырех международных олимпиадах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Завершились четыре международные олимпиады – по химии, физике, лингвистике и экономике. Московские школьники завоевали медали на всех соревнованиях!" – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Так, золото по химии взял Сергей Росляков из школы Центра педагогического мастерства. Вячеслав Бобков из школы №1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства завоевали золотые медали по физике. У Элеоноры Степановой из математического класса школы №179 золото состязаний по лингвистике. Серебро у Виктории Зубковой из школы "Летово", а бронза у Александра Шлыкова из школы №1533 "ЛИТ". Также Иван Делозари из школы №2086 удостоился золотой медали олимпиады по экономике. Дарья Голубева из лицея "Вторая школа", Екатерина Лексина и Александр Шилин из школы Центра педагогического мастерства – серебряных. Бронзу получила Анна Мастинен из школы "Летово".

Мэр поздравил школьников и их наставников с отличным результатом и пожелал им дальнейших успехов.

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