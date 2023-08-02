МИД России: де-юре Украина все еще остается в составе СНГ

Киевский режим отказывается от исполнения свыше 150 международных договоров

Заявления киевского режима о выходе Украины из состава СНГ не соответствуют действительности. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Можно услышать неверное утверждение, что Украина якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации", - заявил Агасандян.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, несмотря на "фактический" отказ украинских властей от участия в работе организации и исполнения порядка 80 международных соглашений в рамках содружества, в отношении Украины все еще продолжают действовать свыше 150 договоров, подписанных и реализуемых в рамках СНГ.

Как уточнил директор департамента, эти международные соглашения имеют не только торгово-экономический, но и гуманитарный характер.

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