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МИД России: де-юре Украина все еще остается в составе СНГ

11:16
  • среда
  • 02 августа 2023

Киевский режим отказывается от исполнения свыше 150 международных договоров

Заявления киевского режима о выходе Украины из состава СНГ не соответствуют действительности. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

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"Можно услышать неверное утверждение, что Украина якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации", - заявил Агасандян.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, несмотря на "фактический" отказ украинских властей от участия в работе организации и исполнения порядка 80 международных соглашений в рамках содружества, в отношении Украины все еще продолжают действовать свыше 150 договоров, подписанных и реализуемых в рамках СНГ.  

Как уточнил директор департамента, эти международные соглашения имеют не только торгово-экономический, но и гуманитарный характер.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал существенное отличие БРИКС от НАТО. По его словам, союз пяти государств (Бразилия, Россия, Индия КНР и ЮАР) в отличие от антироссийски настроенного военно-политического блока Запада может сыграть важную стабилизирующую роль в рамках международных отношений.

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