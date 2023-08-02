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"Тотальное уничтожение": в США назвали последствия отправки американских военных на Украину

11:47
  • среда
  • 02 августа 2023

Белый дом не осознает риски такого решения

Участие американских военных в конфликте на Украине приведет к "катастрофическим" последствиям. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.    

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"Втягивание США в прямую конфронтацию с Россией – путь к тотальному уничтожению США", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что "коррумпированные" хозяева Белого дома не понимают, что возможное участие американских военных в противостоянии с Россией в зоне СВО может привести не только к гибели сотен тысяч граждан США, но и к полному уничтожению оборонно-промышленного комплекса страны. По его словам, американский народ никогда не поддержит устремления Вашингтона в отправке ограниченного контингента армии США на территорию Украины.  

Он также добавил, что на данный момент американский ОПК уже столкнулся с существенными проблемы из-за регулярных поставок украинской армии вооружения и боеприпасов. Такие действия нынешней администрации президента США Джо Байдена в итоге приведут значительному снижению оборонительного и боевого потенциала Пентагона, заключил аналитик.   

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что американские политики недооценивают угрозу использования оружия массового поражения. По его словам, применение тактического ядерного оружия является одним из наиболее вероятных последствий империалистической политики американских властей.

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